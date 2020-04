Americký futbal: Tampa Bay angažovala po Bradym aj Gronkowského

Tampa 22. apríla (TASR) - Tom Brady a Rob Gronkowski si v súťaži amerického futbalu NFL opäť zahrajú v rovnakom drese. Nie však vo farbách New England Patriots, kde spoločne slávili tri víťazstvá v Super Bowle, ale za Tampu Bay, ktorá oboch angažovala v medzisezónnom období.



Buccaneers podpísali s najúspešnejším quarterbackom v histórii NFL kontrakt po tom, ako mu vypršala zmluva s New England. Gronkowského získali spoločne s výberom v siedmom kole draftu výmenou za výber vo štvrtom kole tohtoročného draftu. Tridsaťročný hráč na ofenzívnej pozícii tight end ukončil vlani kariéru, no teraz ohlásil návrat do súťažného diania. Dodrží svoj súčasný ročný kontrakt, sezónu 2020 odohrá za 10 miliónov USD.



Gronkowski, ktorého počas deviatich sezón v NFL trápili časté zdravotné problémy, už podstúpil lekárske testy. "Rob Gronkowski je jeden z najlepších tight endov v histórii súťaže. Hrá s takým nasadením, ktoré ho odlišuje od ostatných. Celú kariéru nastupoval po boku Toma Bradyho a ich spoločné úspechy hovoria za všetko. Rozumejú si na ihrisku i mimo neho, to je kľúčové," povedal generálny manažér Jason Licht na oficiálnom webe Tampy Bay. Brady a Gronkowski vyhrali vo svojom predchádzajúcom pôsobisku Super Bowl v rokoch 2015, 2017 a 2019, Buccaneers čakajú na účasť v play off od roku 2007.