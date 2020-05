Monarchs budú hrať najskôr v septembri, čakajú na kroky Rakúšanov

Bratislava 2. mája (TASR) - Tím Bratislava Monarchs mal v prvý májový víkend nastúpiť už na tretí zápas v rakúskej súťaži amerického futbalu AFL Division I. Pandémia nového koronavírusu však znemožnila štart sezóny. "Panovníci" nerátajú s tým, že by mohli hrať skôr ako v septembri a zatiaľ musia len vyčkávať.



Najúspešnejší slovenský klub mal v druhej najvyššej rakúskej súťaži absolvovať osem duelov základnej časti. V tabuľke figurujú aj mužstvá Vienna Vikings II, Vienna Knights, Styrian Bears a Znojmo Knights. "Niekedy v auguste by sa mala začať česká liga. My ju síce nehráme, ale Nitra by mala hrať v auguste českú ligu. To je asi najhorúcejšia informácia. My sme chceli prihlásiť naše deti od 11 do 14 rokov do flag futbalovej českej ligy, uvidíme, či aj tam sa niečo pohne, možno od septembra. Uvidíme, ako to bude, sme v rakúskej lige, u nás môžu nastať úplne iné podmienky ako pre Rakúšanov. V našej divízii bude hrať Znojmo, tam môžu byť ešte úplne iné podmienky," povedal asistent trénera a PR manažér klubu Stanislav Gašparovič pre TASR.



Finančná situácia je podľa neho veľmi ťažká: "Bojujeme, trošku nám urobilo škrt, že dve percentá sa budú čerpať asi až oveľa neskôr, ako by sme možno my potrebovali. Nevieme s tým nič urobiť. Všetko sme fakt dali od utlmujúceho módu, nášho 'importa' Stephena Caseyho sme poslali už na začiatku tohto celého domov."



Dvadsaťpäťročný Stephen Casey, rodák z filipínskej Manily, ktorý od jedenástich rokov vyrastal v Montreale, mal byť v sezóne 2020 quarterbackom Monarchs. Do Bratislavy prišiel začiatkom februára, začal sa zapájať do tréningového procesu, no nemal možnosť predviesť sa fanúšikom v stretnutiach. V marci sa vrátil do Kanady, otázne je, či sa s organizáciou rozlúčil iba dočasne: "Narýchlo sme zohnali drahšiu letenku, ale stále to bola lepšia cesta. Tu by sme museli platiť jeho, jeho byt, aj tak by tu bol zavretý sám. Rozhodli sme sa aj po dohode s ním, že bude lepšie, keď ho pošleme domov. Bol to vážny krok, ale zároveň si myslím s odstupom času, že veľmi správny. Naozaj si neviem predstaviť, že by tu bol chalan spoza 'mláky' sám ako prst. Stále čakáme, čo nám povedia z rakúskeho zväzu, tým pádom by tam možno opäť nastali nejaké rokovania. Zase je to otázka peňazí, ak by sme mu mali znova platiť letenku a hľadať ubytovanie, bude to výrazný mínus v pokladnici, ktorá aj tak nie je úplne naplnená."



Monarchs ešte netrénujú oficiálne, hráči sa v kondícii udržiavajú individuálne: "Náš šport je kontaktný, takže naozaj dodržiavame nariadenia. Mladé pušky určite chodia trénovať skoro každý deň. O starších hráčoch neviem povedať, v akom sú stave, majú rodiny, manželky. Raz za čas sa spýtame, aká je situácia, či niekto nepotrebuje pomôcť, zatiaľ sa neozval nikto taký, kto by potreboval urgentne vyriešiť nejakú situáciu. Budeme mať čo robiť dať tím znova dokopy, potom aj nejakú prípravu, bude to veľmi, veľmi ťažké."



Pokiaľ sa na jeseň podarí rozbehnúť AFL Division I, Bratislavčania budú musieť vyriešiť aj otázku svojho domovského stánku. V ročníku 2020 mali hostiť súperov na Mladej Garde, keďže na Štadión ŠCP čakala rekonštrukcia. Na tej sa však momentálne nepracuje. "Zhodou okolností chodím okolo ŠCP, pán hospodár sa veľmi vzorne stará o trávnik, je v exkluzívnom stave. Nepotvrdil sa nám žiaden pohyb na ŠCP. Keď na Mladej Garde zaprší, diváci sú odkázaní na dáždniky a pršiplášte, čo nie je veľmi komfortné. Na ŠCP sa zatiaľ nerobí nič," dodal Gašparovič, ktorý pripustil, že vinou pandémie bude v septembri, októbri na programe iba skrátená sezóna: "Nehrali by sme jeden zápas doma, jeden vonku s každým súperom, ale je možné, že len na preskačku štyri zápasy a išlo by sa do play off. My na to nie sme kompetentní, to musia vymyslieť Rakúšania."