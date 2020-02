Vedenie NFL zrušilo Garrettovi suspendáciu za napadnutie

New York 13. februára (TASR) - Vedenie zámorskej ligy amerického futbalu NFL opäť povolilo činnosť Mylesovi Garrettovi z Clevelandu Browns. Dvadsaťtriročného hráča suspendovali v novembri na neurčito za potýčku so súperom v zápase s Pittsburghom Steelers.



Garrett v závere duelu napadol Masona Rudolpha, stiahol mu helmu a udrel ho s ňou do hlavy. Jeho skrat vyvolal šarvátku, do ktorej sa zapojili prakticky všetci hráči na ihrisku. Po incidente sa ospravedlnil. "Spravil som obrovskú chybu. Bolo to sebecké a neakceptovateľné. Chcem sa ospravedlniť Masonovi Rudolphovi, mojim spoluhráčom, klubu, fanúšikom aj lige," citoval Garrettove stanovisko web BBC. V dôsledku trestu vynechal šesť zápasov NFL.