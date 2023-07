Americký hokejista Kailer Yamamoto sa na rok upísal Seattlu

Seattle 3. júla (TASR) - Americký hokejista Kailer Yamamoto bude v kariére pokračovať v klube NHL Seattle Kraken, s ktorým sa ako voľný hráč dohodol na ročnom kontrakte na 1,5 milióna dolárov. Dvadsaťštyriročného útočníka predtým vyplatil zo zmluvy Detroit.



Red Wings získali Yamamota na konci júna z Edmontonu, ktorý ho poslal do Detroitu spoločne s Klimom Kostinom. "Červené krídla" však hneď po výmene vykúpili krídelníka spod kontraktu a ten sa tak stal neobmedzeným voľným hráčom. Yamamoto odohral v Edmontone necelých šesť sezón, v minulej si pripísal 25 bodov (10+15) v 58 zápasoch základnej časti a štyri body (1+3) v 12 súbojoch play off. Informoval o tom portál Sportsnet.ca.



Do Seattlu zamieril po otvorení trhu s voľnými hráčmi aj slovenský útočník Marián Studenič, ktorý sa s klubom dohodol na ročnej dvojcestnej zmluve. Na profiligovej úrovni zarobí 775.000 dolárov, v AHL by dostal 300.000 USD.