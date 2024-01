Americký krídelník Jones podpísal zmluvu s FC Košice

Košice 19. januára (TASR) - Do kádra futbalistov FC Košice pribudol americký ofenzívny krídelník Zyen Jones. S nováčikom Niké ligy podpísal zmluvu s platnosťou do 30. júna 2025. Košický klub informoval o novej posile na svojej oficiálnej webstránke.



Pre 23-ročného Jonesa budú Košice druhé pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži, v ktorej už hral aj za FC Spartak Trnava. Vedenie košického klubu zaujal na sústredení vo Vysokých Tatrách, keďže pôsobil v drese estónskeho Kalju FC. "Potrebujeme hráčov do krídelných priestorov. Zároveň bolo naším cieľom získať mladých, dravých a rýchlych hráčov. Zyen má potenciál, aby nám pomohol a zvýšil kvalitu na postoch, na ktorých sme mali slabinu. Verím, že pomôže skvalitniť našu ofenzívu. Je použiteľný na viacerých postoch a celkovo som presvedčený, že má pred sebou svetlú budúcnosť," povedal športový riaditeľ FC Košice Balázs Farkas.