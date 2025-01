Americký miliardár Musk chce kúpiť FC Liverpool, tvrdí jeho otec

New York 7. januára (TASR) - Americký miliardár Elon Musk chce kúpiť anglický futbalový klub FC Liverpool. Uviedol to jeho otec Errol Musk. Rodák z Juhoafrickej republiky je momentálne generálnym riaditeľom spoločností SpaceX a Tesla. Patrí mu aj sociálna sieť X, ktorá v minulosti niesla názov Twitter.



"Áno, môj syn má záujem o FC Liverpool, to však ešte neznamená, že ho ide hneď kúpiť. Je to popredný futbalový klub, ktorý vedie tabuľku Premier League a každý by chcel byť jeho vlastníkom," citovala slová Errola Muska agentúra AP.