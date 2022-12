Počas zápasu Argentíny zomrel po skolabovaní známy americký novinár

Lusail 10. decembra (TASR) - Renomovaný americký futbalový novinár Grant Wahl zomrel v piatok po kolapse na štadióne v Lusaile počas štvrťfinálového duelu MS medzi Argentínou a Holandskom. Mal 48 rokov, presná príčina jeho úmrtia nebola bezprostredne známa.



"Ďakujeme Grantovi za jeho obrovskú oddanosť a vplyv na náš šport v Spojených štátoch," reagovala Futbalová federácia USA (US Soccer) na správu o smrti Wahla, ktorý pracovne pokrýval už svoj v poradí ôsmy svetový šampionát. Patril medzi najznámejších futbalových žurnalistov v zámorí.



Podľa svedectva prítomných novinárov Wahl počas predĺženia zápasu skolaboval a priamo na tribúne sa mu lekári snažili poskytnúť akútnu pomoc. Napriek tomu neskôr zomrel. Ešte pred predĺžením opísal na sociálnej sieti vyrovnávajúci gól Holandska na 2:2 vetou: "Neuveriteľný gól po štandardnej situácii".



Už v predchádzajúcich dňoch sa sťažoval na zdravotné problémy. "Prechladnutie z uplynulých desiatich dní sa v deň zápasu USA - Holandsko zmenilo na niečo vážnejšie," uviedol minulý víkend Wahl na svojej webstránke. V mediálnom centre mu potom lekári naordinovali antibiotiká a sirup proti kašľu s tým, že pravdepodobne ide o zápal priedušiek. Test na covid-19 mal negatívny, svoje ťažkosti pripisoval aj prepracovanosti, nedostatku spánku a veľkej miere stresu.



Wahl si na začiatku turnaja v Katare obliekol pred duelom USA s Walesom dúhové tričko na podporu LGBTI komunity a na štadióne v Al Rajáne ho preto na 25 minút zadržali. Neskôr informoval, že sa mu za to Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) ospravedlnila.



V rokoch 1996 až 2021 pracoval pre prestížny americký športový magazín Sports Illustrated. Spolupracoval aj so spoločnosťami CBS a Fox Sports, pripomenula agentúra AP.