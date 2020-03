Americký obhajca ide v príprave na Tokio podľa plánu

New York 18. marca (TASR) - Realizačný tím basketbalovej reprezentácie USA zatiaľ plánuje prípravu na letné OH 2020 v Tokiu v normálnom režime. Potvrdil to asistent obhajcu zlata Steve Kerr.



Kerr, ktorý je trénerom klubu NBA Golden State Warriors, na tlačovej konferencii uviedol, že je v úzkom kontakte s hlavným trénerom USA Greggom Popovichom, koučom San Antonia Spurs. Robia plány na prípravu aj s ďalšími dvoma asistentmi - trénerom Atlanty Hawks Lloydom Pierceom a kormidelníkom Villanovy Jayom Wrightom. Pripustil však, že pandémia koronavírusu im robí starosti.



"Všetko sa teraz ocitlo akoby vo vzduchu. Nedáva to zmysel. Nevieme, či príde odklad alebo nie. Obávame sa, čo nás čaká v nasledujúcich dňoch, rovnako tak aj celý svet. My plníme náš plán a to je asi tak všetko, čo môžeme robiť," citovala Kerra agentúra AP.



Medzinárodný olympijský výbor (MOV) aj japonskí organizátori trvajú na tom, že sa olympiáda bude konať v stanovenom termíne 24. júla až 9. augusta.



Celosvetovo je v 163 krajinách/regiónoch potvrdených viac ako 198-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 7900 osôb.