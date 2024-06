Americký obranca Dest odišiel z Barcelony do PSV na trvalý prestup

Eindhoven 30. júna (TASR) - Americký futbalový obranca Sergino Dest sa stal definitívne hráčom PSV Eindhoven, kde v uplynulej sezóne pôsobil na hosťovaní z FC Barcelona. Holandský klub ho získal zadarmo, Katalánci získajú podľa dohody percentá z jeho prípadného ďalšieho predaja.



Dvadsaťtriročný Dest prestúpil do Barcelony z Ajaxu Amsterdam v roku 2020, no uplynulé dve sezóny strávil na hosťovaní - najskôr v AC Miláno a potom v PSV Eindhoven. V apríli utrpel vážne zranenie kolena a tak si holandský klub neuplatnil opciu na jeho kúpu za 11 miliónov eur, no po rokovaniach sa oba kluby dohodli na iných podmienkach transferu. S PSV podpísal kontrakt do roku 2028, informoval portál ESPN.