Americký obranca Dest zamieril z Barcelony na hosťovanie do AC Miláno

Miláno 1. septembra (TASR) - Americký futbalový obranca Sergino Dest bude v sezóne 2022/2023 pôsobiť v AC Miláno. Do tímu talianskeho majstra zamieril na ročné hosťovanie z FC Barcelona.



Dvadsaťročný obranca má s Barcelonou zmluvu do roku 2025, no AC Miláno si môže uplatniť výkupnú klauzulu. Za katalánsky veľkoklub odohral počas dvoch sezón 72 zápasov, v ktorých strelil tri góly.