Americký obranca Osburn sa vracia do extraligy, posilní Nitru

Nitra 28. mája (TASR) - Prvou zahraničnou posilou hokejistov HK Nitra pred novou sezónou je obranca Zach Osburn. Dvadsaťosemročný Američan sa vracia do slovenskej extraligy po dvoch rokoch, v sezóne 2022/2023 pôsobil v Michalovciach a so 16 gólmi bol najlepší strelec súťaže medzi zadákmi. Informovala o tom oficiálna webstránka nitrianskeho klubu.



Osburn prichádza pod Zobor z nemeckej DEL, v minulej sezóne nazbieral v drese Iserlohn Roosters 26 bodov za päť gólov a 21 asistencií. V ročníku 2022/2023 si za Duklu Michalovce pripísal 31 bodov (14+17) v 47 zápasoch základnej časti, vo vyraďovačke pridal päť bodov (2+3) v 18 dueloch. Zo Zemplína viedli jeho kroky do českej extraligy, kde hral za BK Mladá Boleslav a Kometu Brno.



Ofenzívny obranca pôsobil v minulosti aj v zámorí v americkej USHL, univerzitnej NCAA a farmárskej AHL a ECHL. V talianskom tíme Ritten/Renon si zahral nadnárodnú Alps Hockey League. Pod Zoborom bude obliekať dres s číslom 44.