Americký podnikateľ Friedkin skompletizoval kúpu AS Rím

Rím 17. augusta (TASR) - Taliansky futbalový klub AS Rím je už v rukách amerického podnikateľa Dana Friedkina. Ten v pondelok skompletizoval jeho kúpu od doterajšieho majiteľa, krajana Jima Pallottu za 591 miliónov eur.



"Ako napísal jeden fanúšik: Zoberte náš ikonický klub a urobte z neho jedno z najväčších mien vo svete futbalu. Práve to máme v úmysle spraviť," uviedol Friedkin, ktorého spoločnosť sa venuje automobilovému a zábavnému priemyslu i turizmu.



AS Rím obsadil v sezóne 2019/2020 piate miesto a predstaví sa v Európskej lige UEFA.