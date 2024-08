Americký podnikateľ Textor sa chce stať novým vlastníkom Evertonu

Londýn 23. augusta (TASR) - Americký podnikateľ John Textor sa má stať novým majiteľom anglického futbalového klubu FC Everton. Šéf spoločnosti Eagle Football, ktorá vlastní aj francúzsky Olympique Lyon či brazílske Botafogo, však najprv musí predať svoj 45-percentný podiel v Crystal Palace.



Súčasný majiteľ liverpoolskeho tímu Farhad Moshiri údajne Textorovi poskytol čas na prevzatie klubu. "Môžeme potvrdiť, že máme záujem predať náš podiel v Crystal Palace, a to najmä preto, aby sme sa mohli usilovať o vytvorenie vzťahu k Evertonu a jeho komunite. Dôvera fanúšikov sa nezíska rýchlo, ale verím, že sme jedinečne spôsobilí na to, aby sme priniesli výsledky," citovala z Textorovho vyhlásenia agentúra AFP.



Everton už niekoľko rokov bojuje s finančnými problémami. V uplynulej sezóne Premier League mu odobrali osem bodov pre porušenie finančných pravidiel a ročník zakončil na 15. mieste tabuľky. Do novej sezóny vstúpil prehrou s Brightonom 0:3 a dobré vyhliadky nemá ani pred sobotným zápasom 2. kola na pôde Tottenhamu, keďže tréner Sean Dyche má k dispozícii iba 14 zdravých hráčov prvého tímu.