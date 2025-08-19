Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Americký rozohrávač Wall ukončil kariéru vo veku 34 rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Prevažnú časť kariéry odohral za Washington Wizards, ktorý ho draftoval v roku 2010 ako celkovú jednotku.

Autor TASR
Washington 19. augusta (TASR) - Americký basketbalový rozohrávač John Wall ukončil vo veku 34 rokov hráčsku kariéru. Počas nej strávil 11 sezón v NBA, v nich sa päťkrát dostal do All Star zápasu. Dosiahol priemer 18,7 bodu a 8,9 asistencie na zápas.

Prevažnú časť kariéry odohral za Washington Wizards, ktorý ho draftoval v roku 2010 ako celkovú jednotku. „Odchádzam z ihriska, ale nie od hry. Basketbal bude vždy súčasť môjho života a viem, že sa mi teraz otvárajú nové možnosti. Cítim, že je čas sebavedomo vkročiť do ďalšej kapitoly,“ napísal Wall na sociálnych sieťach.

Okrem Washingtonu hral aj za Houston Rockets a Los Angeles Clippers. V druhej polovici kariéry ho trápili zranenia, pre ktoré v uplynulých šiestich sezónach neodohral viac ako polovicu zápasov a v uplynulých dvoch rokoch vôbec nehral.
