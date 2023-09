Americký šprintér Kerley zmenil po neúspešných MS trénera

New York 26. septembra (TASR) - Americký šprintér Fred Kerley ukončil spoluprácu s trénerom Alleyneom Franciqueom. K tomuto kroku pristúpil po augustových majstrovstvách sveta, kde neobhájil zlato na 100 metrov. Franciqua nahradil Quincy Watts, olympijský šampión na 400 metrov z OH 1992.



Kerley nepostúpil na budapeštianskych MS do finále a v disciplíne má okrem svetového titulu aj striebro z OH 2020. "Robenie zmien je vždy riskantné a ešte riskantnejšie v olympijskom roku," citovala 28-ročného Američana agentúra AFP. "Zverujem mu úlohu dostať zo mňa to najlepšie v najdôležitejšom roku mojej kariéry," dodal Kerley.