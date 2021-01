Americký stredopoliar Braun novou posilou DAC Dunajská Streda

Dunajská Streda 21. januára (TASR) - Americký futbalový stredopoliar Creighton Braun sa stal novou posilou DAC Dunajská Streda. Devätnásťročný bývalý hráč West Coast FC po úspešnej zdravotnej prehliadke podpísal s fortunaligistom kontrakt do 30. júna 2022. Súčasťou zmluvy je aj opcia na ďalší rok.



"Teším sa, že môžem byť súčasťou DAC-u. Je to prvý profesionálny kontrakt v mojej kariére a som odhodlaný splatiť dôveru klubu a pomôcť mužstvu výkonmi na ihrisku k zisku majstrovského titulu. Chceme priviesť trofej do Dunajskej Stredy,“ uviedol Braun po podpise kontraktu pre oficiálnu webovú stránku DAC.



Braun bude v dunajskostredskom klube nosiť dres s číslom 15. "Creighton je mladý, zaujímavý a veľmi talentovaný futbalista. Vyrastal v USA, jeho otec je Nemec a mamička Američanka. Okrem veľkého talentu by som vyzdvihol aj jeho inteligenciu. Rátame s ním na poste defenzívneho stredopoliara, ale hrať môže aj v strede obrany. Jedná sa o hráča pre budúcnosť, má veľký potenciál a chceme mu dať príležitosť na rast. Sme radi, že sa rozhodol pre náš klub,“ povedal na margo čerstvej posily tréner DAC-u Bernd Storck.