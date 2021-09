Americký tenista Opelka dostal pokutu za príliš veľké logo na taške

New York 5. septembra (TASR) - Americký tenista Reilly Opelka dostal na US Open pokutu 10.000 USD za príliš veľké logo na taške. Americkej asociácii USTA sa nepáčilo logo na taške, ktorú mal v stretnutí 2. kola grandslamového turnaja.



"Desať tisíc za ružovú tašku? To nemyslíte vážne. Vyzerá to tak, že predaj vstupeniek tento rok príliš nejde," citoval ironické vyhlásenie 24-ročného hráča na sociálnych sieťach portál kicker.de.



Opelkova pokuta je do tejto chvíle najvyšším trestom na US Open 2021 a hriešnici s horšími prečinmi vyviazli podľa jeho slov s miernejším trestom. Američan prezradil, čo mu na to povedal krajan Taylor Fritz: "Ja som zlomil raketu na kolene a nemusel som zaplatiť ani dolár. Ty si prinesieš ružovú tašku a dostaneš pokutu desať tisíc. To je snáď vtip."