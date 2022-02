Americký tréner Marsch sa dohodol s Leedsom do roku 2025

Leeds 28. februára (TASR) - Novým koučom futbalistov Leedsu United sa v pondelok stal Američan Jesse Marsch. S účastníkom Premier League sa dohodol na zmluve do júna 2025. Na lavičke vystriedal Argentínčana Marcela Bielsu, ktorého vedenie anglického klubu odvolalo z postu hlavného trénera v nedeľu.



Pred štyridsaťosemročným Marschom stojí jednoznačný cieľ - dostať tím v zostávajúcich dvanástich ligových zápasoch ďaleko od zostupových miest. V tabuľke figuruje Leeds iba dva body nad pásmom zostupu na 16. mieste, odohral však o dva zápasy viac ako Everton a Burnley. Debut na lavičke čaká na bývalého trénera RB Lipsko v sobotu, keď sa jeho zverenci predstavia na pôde Leicestru City.



"Jesseho sme si všimli už pred niekoľkými rokmi, keď pôsobil v Salzburgu. Veríme, že naša filozofia a štýl sú v súlade a že si bude rozumieť s hráčmi," povedal futbalový riaditeľ Victor Orta pre klubový web.



Marsch je bývalý americký reprezentant, v MLS so obliekal dresy klubov D.C. United, Chicago Fire či Chivas USA. Jeho prvé veľké trénerské úspechy boli ligový titul s New Yorkom Red Bulls a cena pre najlepšieho trénera v súťaži v roku 2015. Do Európy prišiel v roku 2018 a Salzburg dvakrát za sebou doviedol k domácemu double.