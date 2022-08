Americký útočník Johnson podpísal zmluvu s HC Nové Zámky

Nové Zámky 8. augusta (TASR) - Americký hokejista Ben Johnson sa stal hráčom slovenského extraligistu HC Nové Zámky. Útočníka draftoval v roku 2012 klub New Jersey Devils z 90. miesta, ale do NHL sa nepresadil.



Jeho doterajšia kariéra sa odvíjala v nižších zámorských súťažiach, predovšetkým v ECHL. Svoju hráčsku kariéru už dvakrát prerušil, keď v rokoch 2016 až 2018 vynechal dve sezóny a nehral ani v ročníku 2020/2021. V predchádzajúcej sezóne odohral v drese Kansas City Mavericks (ECHL) 53 zápasov, v ktorých získal 49 bodov (24+25).



"Ben je všestranný center s vysokou intenzitou hry. Určite je veľké plus aj fakt, že má vodcovské schopnosti, čo nám potvrdili jeho bývalí tréneri i spoluhráči. Sme veľmi radi, že bude súčasťou nášho tímu. Má výborné korčuľovanie, je zodpovedný a platný na oboch koncoch ľadu," uviedol tréner Gergely Majoross pre klubovú stránku.