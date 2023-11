Americký útočník Johnson sa vrátil do Nových Zámkov

Nové Zámky 12. novembra (TASR) - Americký hokejista Ben Johnson bude opäť pôsobiť v drese slovenského extraligistu HC Nové Zámky. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Dvadsaťdeväťročný útočník odohral v minulej sezóne za tím 50 zápasov v základnej časti a získal 40 bodov (15+25), v play off nastúpil v piatich zápasoch a zaznamenal dva góly a tri asistencie. "Ben je výborný hráč, ale v prvom rade skvelý človek. Je ochotný urobiť pre mužstvo čokoľvek a to si na ňom nesmierne ceníme. Keď preto prišla šanca, neváhali sme o neho zabojovať. Teší nás, že je späť v organizácii ´Býkov´,” vyhlásil tréner Novozámčanov Erik Čaládi.



Johnson pred ročníkom 2023/24 posilnil druholigový nemecký klub Krefeld Pinguine, no jeho pôsobenie v tomto mužstve nemalo dlhé trvanie. Vedenie Krefeldu sa s Johnsonom dohodlo na rozviazaní kontraktu. Dôvodom ukončenia zmluvy mala byť hráčova minulosť. V roku 2016 bol odsúdený za znásilnenie.



Centra draftoval v roku 2012 klub New Jersey Devils z 90. miesta, ale do NHL sa nepresadil. Jeho kariéra sa predtým odvíjala v nižších zámorských súťažiach, predovšetkým v ECHL. Svoju hráčsku kariéru už dvakrát prerušil, keď v rokoch 2016 až 2018 vynechal dve sezóny a nehral ani v ročníku 2020/2021.