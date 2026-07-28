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Americký útočník Linden je novou posilou Dukly Trenčín
Vedenie klubu dlho hľadalo hráča na pozíciu centra.
Autor TASR
Trenčín 28. júla (TASR) - Americký hokejista Ture Linden sa stal novou posilou Dukly Trenčín. Dvadsaťdeväťročný stredný útočník prichádza pod Hrad Matúša Čáka z druhej najvyššej nemeckej súťaže z tímu Düsseldorfer EG. Informovala o tom oficiálna webová stránka účastníka Tipsport ligy.
„Som nadšený, že budem súčasťou Dukly Trenčín. O vedení klubu, realizačnom tíme, hráčoch aj meste som počul len pozitívne veci. Bude pre mňa veľkou cťou obliekať dres klubu s takou bohatou hokejovou tradíciou a urobím všetko pre to, aby som svojimi výkonmi pomohol tímu k víťazstvám. Už sa neviem dočkať, kedy prídem do Trenčína a stretnem všetkých spoluhráčov aj fanúšikov,“ uviedol Linden pre web Dukly.
Vedenie klubu dlho hľadalo hráča na pozíciu centra. „Nakoniec sme sa rozhodli pre Tureho. Tréner ho pozná z pôsobenia v nemeckej druhej lige. Je to všestranný hokejista, ktorý dokáže nastupovať vo všetkých herných situáciách a je platný na oboch koncoch klziska. Má skvelý čuch na góly a je mimoriadne silný na vhadzovaniach. Vždy patril medzi lídrov produktivity svojho tímu. Veríme, že sa zaradí medzi naše opory,“ vyjadril sa na adresu novej posily športový riaditeľ Dukly Trenčín Branko Radivojevič.
Američan so švédskymi koreňmi strávil väčšinu doterajšej kariéry v Severnej Amerike, najmä v NCAA. V prestížnej univerzitnej súťaži počas piatich ročníkov nastupoval v tímoch RPI a Penn State University. Svoju poslednú sezónu v zámorí odohral v ECHL. V klube Fort Wayne Comets zaznamenal 60 bodov v 72 zápasoch a bol druhým najproduktívnejším hráčom svojho mužstva.
„Som nadšený, že budem súčasťou Dukly Trenčín. O vedení klubu, realizačnom tíme, hráčoch aj meste som počul len pozitívne veci. Bude pre mňa veľkou cťou obliekať dres klubu s takou bohatou hokejovou tradíciou a urobím všetko pre to, aby som svojimi výkonmi pomohol tímu k víťazstvám. Už sa neviem dočkať, kedy prídem do Trenčína a stretnem všetkých spoluhráčov aj fanúšikov,“ uviedol Linden pre web Dukly.
Vedenie klubu dlho hľadalo hráča na pozíciu centra. „Nakoniec sme sa rozhodli pre Tureho. Tréner ho pozná z pôsobenia v nemeckej druhej lige. Je to všestranný hokejista, ktorý dokáže nastupovať vo všetkých herných situáciách a je platný na oboch koncoch klziska. Má skvelý čuch na góly a je mimoriadne silný na vhadzovaniach. Vždy patril medzi lídrov produktivity svojho tímu. Veríme, že sa zaradí medzi naše opory,“ vyjadril sa na adresu novej posily športový riaditeľ Dukly Trenčín Branko Radivojevič.
Američan so švédskymi koreňmi strávil väčšinu doterajšej kariéry v Severnej Amerike, najmä v NCAA. V prestížnej univerzitnej súťaži počas piatich ročníkov nastupoval v tímoch RPI a Penn State University. Svoju poslednú sezónu v zámorí odohral v ECHL. V klube Fort Wayne Comets zaznamenal 60 bodov v 72 zápasoch a bol druhým najproduktívnejším hráčom svojho mužstva.