Americký útočník Michaud sa stal hráčom Banskej Bystrice

Banská Bystrica 27. decembra (TASR) - Americký hokejista Westin Michaud sa stal hráčom HC ´05 Banská Bystrica. Pre 25-ročného útočníka pôjde o prvé pôsobisko v Európe.



Jeho profesionálna kariéra sa doteraz odvíjala v nižších zámorských súťažiach AHL a ECHL, v ktorej začal aj prebiehajúci ročník 2021/2022. V dresoch Kansas City Mavericks a Maine Mariners nastúpil celkovo do 14 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 5 gólov, 10 asistencií, 16 trestných minút a 4 mínusové body. "S Westinom sme boli v spojení už pár týždňov a mali sme dohodu, že po Vianociach bude pripravený posilniť nás. V utorok odlieta do Európy. Ide o technického hráča s dobrým korčuľovaním a plusom je aj to, že dokáže zahrať na pozícií centra aj krídla. Hľadali sme útočníka, ktorý by nás vedel posilniť," uviedol športový manažér "baranov" Július Koval pre klubovú stránku.



Do extraligového zápasu môže v sezóne 2021/2022 zasiahnuť maximálne sedem legionárov z jedného tímu, v Banskej Bystrici je po príchode Michauda deväť hráčov s iným ako slovenským občianstvom: Kanaďania Evan Weninger, Jake Cardwell, Marc-Olivier Crevier-Morin, Američania Michaud, Chase Berger a Mitchell Fossier, Rusi Dmitrij Kostromitin a Nikita Ščerbak a Švéd Victor Björkung.