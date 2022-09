Americký útočník Miller predĺžil zmluvu s Vancouverom do roku 2030

Vancouver 3. septembra (TASR) - Americký hokejový útočník J. T. Miller sa dohodol s klubom Vancouver Canucks na predĺžení spolupráce do roku 2030. Nová sedemročná zmluva vstúpi do platnosti od sezóny 2023/2024 a vynesie mu celkovo 56 miliónov dolárov s priemerným ročným platom osem miliónov.



Po sezóne 2022/2023 sa Miller mohol stať nechráneným voľným hráčom, keďže sa mu skončí päťročná zmluva. V rámci nej zarábal 5,25 milióna dolárov na sezónu. Za sebou má životnú sezónu 2021/22, v ktorej nazbieral v základnej časti 99 kanadských bodov za 32 gólov a 67 asistencií. Tým výrazne navýšil svoje dovtedajšie maximá a v bodovaní základnej časti NHL obsadil 9. miesto. V organizácii Canucks pôsobí od roku 2019, keď ho klub získal výmenou z Tampy Bay. Predtým obliekal dres New York Rangers, ktorý ho draftoval v roku 2011 z 15. miesta.