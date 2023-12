Ammann sa 25-krát predstaví na Turné štyroch mostíkov

Bern 25. decembra (TASR) - Švajčiarsky skokan na lyžiach Simon Ammann sa už 25-krát predstaví na Turné štyroch mostíkov. Štyridsaťdvaročný veterán sa dostal do nominácie svojej krajiny, na prestížny seriál na nemeckých a rakúskych mostíkoch sa vracia po ročnej absencii.



Ammann počas svojej kariéry získal štyrikrát zlato na olympijských hrách a raz titul svetového šampióna, no triumf na Turné mu v zbierke chýba. Jeho najlepším výsledkom z podujatia je celkové druhé miesto v rokoch 2009 a 2011. V prebiehajúcom ročníku obsadil najlepšie 24. miesto a nazbieral celkovo 17 bodov do poradia Svetového pohára. Turné odštartuje vo štvrtok 28. decembra ako tradične v Oberstdorfe. Informovala o tom agentúra DPA.