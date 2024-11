Amorim neprivedie v januári Gyökeresa zo Sportingu Lisabon

Manchester 2. novembra (TASR) - Nový tréner Manchestru Untied nemá počas zimy v úmysle priviesť na Old Trafford švédskeho futbalistu Victora Gyökeresa. Portugalčan Ruben Amorim uviedol, že v januári nepodpíše žiadneho hráča zo svojho bývalého klubu Sportingu Lisabon.



Nového kouča "červených diablov" citoval na sociálnej sieti X novinár Fabrizio Romano: "V januári nepodpíšem žiadneho hráča zo Sportingu. Tieto roky v Lisabone boli najlepšie v mojom živote a nezabudnem na to."



Gyökeres v tejto sezóne nastúpil na 16 zápasov vo všetkých súťažiach, zaznamenal 20 gólov. Zmluvu má do leta 2028. Podľa informácií na portáli Transfermarkt je trhová hodnota 26-ročného útočníka 70 miliónov eur.