Amorim po domácej víťaznej premiére: V závere to bol zmätok

Manchester 29. novembra (TASR) - Novému trénerovi futbalistov Manchestru United vyšla domáca premiéra víťazne, no vo štvrtok to bolo na Old Trafforde skôr o strachu o výsledok ako o "divadle snov". Zverenci trénera Rubena Amorima s ťažkosťami zdolali nórskeho oustidera FK Bodö/Glimt 3:2.



"Vidím, čo vidia všetci - dobré momenty, ťažké momenty. V závere to bol zmätok, keď sme sa snažili udržať výsledok. Ale chalani odviedli dobrú prácu. Behali, pressovali, snažili sa robiť veci, na ktorých sme pracovali posledné tri dni a vyhrali sme," priznal portugalský tréner.



United sa v pozícii veľkých papierových favoritov poriadne natrápili. Do vedenia išli síce už v prvej minúte gólom Alejandra Garnacha po obrovskej chybe brankára Nikitu Chajkina a dôraze Rasmusa Höjlunda. Lenže vzápätí ukázali viackrát nedôraz v obrane a v rozpätí piatich minút ich potrestali Hakon Evjen a Philip Zinckernagel. Hrdinom bol nakoniec dánsky útočník Höjlund, ktorý rozhodol dvoma gólmi na oboch stranách prestávky. "Bola to skutočná jazda. Odštartovali sme výborne, no potom sme dostali dva góly z dvoch brejkov. Po zisku lopty sme mali problémy s jej stratami, chceme ju držať. Chalani sa snažili a nakoniec sme si zaslúžili výhru," uviedol Amorim pre TNT Sports.



United o ňu mohli prísť po nepresnej prihrávke Dalota a pri záverečnej štandardke, no tri body nakoniec udržali. "Keď vediete na Old Trafforde, chcete aspoň bod. Manchester na tom momentálne nie je najlepšie, takže to mohol byť pre nás aj lepší výsledok," povzdychol si útočník hostí Philip Zinckernagel. "Keď sme boli vo vedení, asi sme sa príliš stiahli. Mali sme viac pressovať a hrať uvoľnenejšie, možno by sme aj vyhrali. No som hrdý, proti takým hráčom to nie je zlý výsledok," dodal pre uefa.com.