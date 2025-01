Amorim po remíze na Anfielde: Potrebujeme takúto mentalitu

Liverpool 6. januára (TASR) - Tréner futbalistov Manchestru United Ruben Amorim vyhlásil, že sa život v klube stal príliš pohodlným a jeho zverenci musia častejšie ukazovať mentalitu, akú predviedli v nedeľu na Anfielde. "Červení diabli" v 20. kole Premier League remizovali s Liverpoolom 2:2, od roku 2018 tak strelili prvé góly na štadióne momentálneho lídra tabuľky.



United po sérii slabých výkonov previedli na Anfielde výrazne zlepšenú hru. "Chcem, aby môj tím hral oveľa lepšie. Dnes bola kľúčová mentalita, mám pocit, že nie len hráči, ale všetci v Manchestri United sú príliš pohodlní. Potrebujeme hrať tak, ako dnes. V tomto zápase sme boli iný tím," povedal Amorim podľa agentúry AFP.



Manchester ťahá päťzápasovú šnúru bez víťazstva, v predchádzajúcich troch dueloch nestrelil ani gól a v tabuľke je s 23 bodmi na 13. priečke. "Dnes sme boli iný tím, no nie kvôli systému alebo taktike, na tom nezáležalo. Dnešný výsledok bol o sústredení, pozornosti pri štandardných situáciách a pri presnosti prihrávok, pretože strata lopty na nesprávnom mieste znamená, že do útoku vyrazia Salah a Diaz. Ak si túto mentalitu dokážeme udržať, budeme lepší tím, potrebujeme hrať stále tak, ako dnes," vyhlásil portugalský kormidelník.



Liverpool zostal na čele tabuľky so šesťbodovým náskokom a zápasom k dobru pred druhým Arsenalom, ktorý v sobotu remizoval s Brightonom. Tréner Arne Slot však priznal, že jeho tím premárnil šancu zvýšiť svoj náskok a priblížiť sa tak k vyrovnaniu historického rekordu 20 titulov Manchestru United v Premier League. "Samozrejme, že ma to mrzí, veď to pre nás znamená stratu dvoch bodov," povedal holandský kouč po zápase.



Lisandro Martinez poslal United do vedenia v úvode druhého polčasu. Domáci však nepriaznivé skóre dokázali otočiť po góloch Codyho Gakpa a Mohameda Salaha, ktorý skóroval z pokutového kopu. Egyptský reprezentant zaznamenal svoj 18. gól v lige a na konte má aj 13 asistencií. Amad Diallo svojím presným zásahom napokon zabezpečil United deľbu bodov. V napätom závere mohol Harry Maguire rozhodnúť o prvom triumfe Manchestru na Anfielde od roku 2016, no v posledných sekundách zahodil vyloženú šancu.



Výkon Liverpoolu na pravej strane obrany vyvolal otázky, keďže Trent Alexander-Arnold zažil krušný zápas proti Diogovi Dalotovi a Brunovi Fernandesovi, neskôr ho nahradil Conor Bradley. Alexandra-Arnolda v uplynulých dňoch spájali s možným prestupom do Realu Madrid, ktorý údajne neúspešne predložil ponuku za anglického reprezentanta. Slot však odmietol, že by špekulácie ovplyvnili jeho výkon. "Trent, podobne ako celý tím, zažil niekoľko náročných momentov na ihrisku. Hral proti špičkovým hráčom, to ukazuje, akú kvalitu dokáže Manchester predviesť, keď je v top forme. Takýto výkon od nich vidíme len zriedka, ale keď sa to stane, je veľmi ťažké proti nim hrať," uzavrel Slot.