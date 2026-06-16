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Amorim sa stal trénerom AC Miláno, nahradil Allegriho
Štyridsaťjedenročný Amorim naposledy viedol Manchester United, kde skončil v januári po 14 mesiacoch.
Autor TASR
Miláno 16. júna (TASR) - Portugalský tréner Ruben Amorim sa stal novým koučom futbalistov AC Miláno. Vo funkcii nahradil Massimiliana Allegriho, ktorého klub odvolal po tom, ako v uplynulej sezóne obsadil piate miesto a nepostúpil do Ligy majstrov.
Štyridsaťjedenročný Amorim naposledy viedol Manchester United, kde skončil v januári po 14 mesiacoch. Predtým úspešne pôsobil v Sportingu Lisabon, s ktorým získal dva portugalské tituly. United priviedol do finále Európskej ligy 2025. „Je jedným z najlepšie pripravených a najinovatívnejších trénerov novej európskej generácie. Je mladý, ambiciózny a má modernú futbalovú identitu založenú na dominancii v držaní lopty, modernom pressingovom systéme a jasnom taktickom prístupe,“ uviedol Gerry Cardinale, riadiaci partner spoločnosti RedBird Capital Partners, ktorá vlastní milánsky veľkoklub.
Amorim označil pôsobenie v AC Miláno za splnenie jednej z kariérnych ambícií. „Presne viem, čo tento klub znamená: históriu, prestíž a mimoriadnu fanúšikovskú základňu po celom svete. Je to výzva, ktorú prijímam s hrdosťou a nadšením,“ povedal portugalský kouč podľa agentúry DPA.
Štyridsaťjedenročný Amorim naposledy viedol Manchester United, kde skončil v januári po 14 mesiacoch. Predtým úspešne pôsobil v Sportingu Lisabon, s ktorým získal dva portugalské tituly. United priviedol do finále Európskej ligy 2025. „Je jedným z najlepšie pripravených a najinovatívnejších trénerov novej európskej generácie. Je mladý, ambiciózny a má modernú futbalovú identitu založenú na dominancii v držaní lopty, modernom pressingovom systéme a jasnom taktickom prístupe,“ uviedol Gerry Cardinale, riadiaci partner spoločnosti RedBird Capital Partners, ktorá vlastní milánsky veľkoklub.
Amorim označil pôsobenie v AC Miláno za splnenie jednej z kariérnych ambícií. „Presne viem, čo tento klub znamená: históriu, prestíž a mimoriadnu fanúšikovskú základňu po celom svete. Je to výzva, ktorú prijímam s hrdosťou a nadšením,“ povedal portugalský kouč podľa agentúry DPA.