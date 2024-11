Amorim sa stane novým trénerom Manchestru United

Manchester 1. novembra (TASR) - Ruben Amorim bude nový tréner futbalistov Manchestru United. Vymenovanie portugalského kouča potvrdil anglický klub v piatok, funkcie sa ujme 11. novembra po vyriešení záväzkov v Sportingu Lisabon. Na poste nahradil Holanďana Erika ten Haga, ktorého vedenie účastníka Premier League odvolalo v pondelok po neuspokojivých výsledkoch v prebiehajúcej sezóne. Amorim sa dohodol na kontrakte do júna 2027 s opciou na ďalší rok.



"Manchester United s potešením oznamuje vymenovanie Rubena Amorima za hlavného trénera A-tímu. Zmluvu bude mať planú do júna 2027 s opciou na ďalšie predĺženie. K svojmu novému tímu sa pripojí v pondelok 11. novembra," sprostredkovala vyhlásenie klubu agentúra DPA. "Červení diabli" boli pripravení zaplatiť za 39-ročného kormidelníka výstupnú klauzulu vo výške 10 miliónov eur a mohli tak predčasne ukončiť jeho doteraz platnú zmluvu so Sportingom.



Podľa britských médií bol Amorim prvá voľba Manchestru a zároveň bol jediný, s kým vedenie rokovalo. Portugalský kormidelník mal zaujať United svojimi doterajšími výsledkami, preto poslali v pondelok do Lisabonu delegáciu na rokovania so Sportingom. Amorim mal okrem výstupnej klauzuly vo výške 10 miliónov eur aj 30-dňovú výpovednú lehotu, ktorú sa anglickému tímu podarilo vyjednať. Jeho realizačný tím vymenujú neskôr.



United figurujú v tabuľke Premier League až na 14. mieste, dosiaľ získali 11 bodov za tri víťazstvá a dve remízy. Nedarí sa im ani v Európskej lige, kde v troch zápasoch nazbierali iba tri body za remízy. Klub preto po ligovej prehre na ihrisku West Hamu (1:2) ukončil spoluprácu s Ten Hagom. Tím dočasne prebral bývalý kanonier Ruud van Nistelrooy, pod ktorého vedením "červení diabli" vyhrali v Ligovom pohári nad Leicestrom City (5:2) a do 11. novembra bude pokračovať v pozícii hlavného kouča.



Amorim by mal premiéru na lavičke Manchestru United absolvovať 24. novembra v dueli Premier League na ihrisku Ipswichu. So Sportingom získal dva ligové tituly v Portugalsku (2020/2021, 2023/2024).