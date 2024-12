Amorimov nástupca Pereira vydržal na lavičke Sportingu osem zápasov

Lisabon 26. decembra (TASR) - Portugalský futbalový tréner Joao Pereira skončil na lavičke Sportingu Lisabon. Nástupca kouča Rubena Amorima, ktorý zamieril do Manchestru United, vydržal pri kormidle úradujúceho portugalského šampióna iba osem stretnutí. Na uvoľnený post zasadol 43-ročný Portugalčan Rui Borges.



Sporting oznámil ukončenie spolupráce so 40-ročným trénerom prostredníctvom sociálnej siete. "Lev navždy, Joao, ďakujeme," napísal klub z hlavného mesta, ktorému patrí v tabuľke druhé miesto s mankom jedného bodu na vedúcu Benficu Lisabon. Pereira nahradil Amorima 11. novembra, no na jeho prácu nedokázal nadviazať. Sporting vyhral pod vedením Pereiru dvakrát a v ligovom pohári uspel proti Santa Clare až po predĺžení.



Borgesa predstavil klub bezprostredne po odvolaní Pereiru. Sporting ho angažoval z Vitorie Guimaraes, ktorú Borges doviedol k druhému miestu v ligovej fáze Európskej konferenčnej ligy. V domácej súťaži patrí Guimaraesu priebežná šiesta priečka.