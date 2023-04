Amstel Gold Race vyhral s prehľadom Pogačar, Svrček odstúpil po páde

Berg en Terblijt 16. apríla (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar z tímu SAE Team Emirates vyhral nedeľňajšie preteky Amstel Gold Race. Do cieľa prvej z tohtoročných ardenských klasík prišiel s pohodlným 38-sekundovým náskokom pred Írom Benom Healym (EF Education). Ďalší pretekári preťali cieľovú pásku v špurte, na ktorého čele bol Tom Pidcock z Veľkej Británie (Ineos). Slovák Martin Svrček z tímu Soudal-Quick Step odstúpil po páde.



Kopcovité preteky z Maastrichtu do Berg en Terblijt mali dĺžku 254 kilometrov a sprevádzalo ich niekoľko hromadných pádov. Prvý prišiel 107 kilometrov pred cieľom a doplatil naň aj Svrček. O 13 kilometrov neskôr sa vytvorila približne 20-členná vedúca skupina, ktorej súčasťou bol aj Pogačar a v tom čase došlo v balíku k ďalšiemu pádu. Slovinec nasadil následne vyššie tempo, vedúca skupina sa zmenšila a jej náskok narástol na štyridsať sekúnd. Na kopci Bemelerberg mala polminútový náskok a v tejto fáze prišla správa o odstúpení Svrčeka, ktorému tak nevyšla premiéra na holandskej klasike.



Päťdesiatjeden kilometrov pred cieľom prišlo v pravotočivej zákrute k ďalšiemu pádu, ktorý rozdelil pelotón. Vpredu bol naďalej Pogačar, ktorý si udržal vedenie napriek výmene bicykla a na kopci Eyserbosweg sa vydal do útoku. Prenasledovali ho Healy a Pidcock, no po chvíli im došli sily a dvojnásobný víťaz Tour de France tak dotiahol preteky do víťazného konca.