Anaheim poslal Regendu na farmu do San Diega

San Diego 1. novembra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Anaheim Ducks poslal slovenského útočníka Pavla Regendu do farmárskeho tímu San Diego Gulls v AHL. V prvom tíme "káčerov" doteraz odohral 5 zápasov, v ktorých získal 2 body za asistencie. V uplynulých troch dueloch bol v pozícii zdravého náhradníka.



Regenda by mal premiéru vo farmárskej súťaži absolvovať vo štvrtok 3. novembra o 2.30 SEČ na ľade Bakersfield Condors. Rovnakým smerom zamieril aj zranený stredný útočník Sam Carrick. Do prvého tímu sa zo San Diega posunul ďalší útočník Glenn Gawdin, ktorého čaká súťažný debut v drese Anaheimu.



Regenda začal sezónu 2022/2023 v drese Ducks po tom, čo zaujal výkonmi v prípravných zápasoch. V nich bol so 7 kanadskými bodmi (3+4) líder tímu. Okrem dvoch kanadských bodov sa doteraz v NHL prezentoval aj 5 strelami, 50-percentnou úspešnosťou na vhadzovaniach a priemerným časom na ľade 10:15 min.



Prebiehajúci ročník je pre neho prvý v zámorí. Uplynulé dve sezóny odohral v slovenskej extralige v drese Michaloviec. Po životnej sezóne, v ktorej štartoval na ZOH (bronz) a MS, podpísal dvojcestný kontrakt s Anaheimom. Po Ľubomírovi Višňovskom sa stal iba druhým slovenským hokejistom, ktorý nastúpil za Anaheim v NHL. V rámci dvojročného kontraktu si v prvom ročníku môže zarobiť 750-tisíc dolárov počas pôsobenia v NHL a 80-tisíc v AHL.