Anaheim povolal do prvého tímu Regendu

New York 6. marca (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Anaheim Ducks v stredu povolal do prvého tímu slovenského útočníka Pavla Regendu. Dvadsaťštyriročný krídelník by sa mohol objaviť v zostave už v noci na štvrtok proti Ottawe. Ducks okrem neho povolali z farmy aj Glenna Gawdina, spravili tak po tom, ako vymenili do Edmontonu Adama Henriqueho a Sama Carricka.



Pre Regendu to bude premiéra v prvom tíme v prebiehajúcej sezóne. Vlani odohral za Anaheim 14 duelov a získal tri body za gól a dve asistencie. V tomto ročníku pôsobil na farme San Diego Gulls v AHL, kde odohral 38 zápasov, strelil 16 gólov a pridal 13 asistencií. S 29 bodmi je šiesty najproduktívnejší hráč tímu, no jeho spoluhráči odohrali viac duelov. Gawdin nazbieral v 50 stretnutiach 40 bodov (17+23).



Ducks sa v prebiehajúcej sezóne nedarí a v 61 zápasoch nazbierali iba 47 bodov. Aj preto sa očakávalo, že v závere prestupového obdobia sa pokúsia o viacero výmen. Za Henriqueho a Carricka získali výber v 1. kole tohtoročného draftu a výber v 5. kole v roku 2025. Oilers zároveň poslali výber v 4. kole draftu 2026 do Tampy, ktorá si ponechala štvrtinu Henriqueho platu.



"Henrique aj Carrick sú kvalitní a charakterní hráči, ktorí s nami strávili viac ako sedem rokov a budú dobre slúžiť Oilers," agentúra AP citovala generálneho riaditeľa Ducks Pata Verbeeka.



Tridsaťštyriročný Henrique odohral v prebiehajúcej sezóne 60 zápasov a nazbieral 42 bodov (18+24). Pred Anaheimom pôsobil v New Jersey, ktoré ho draftovalo v roku 2008. Počas 14 sezón v NHL odohral 890 duelov základnej časti a pripísal si v nich 521 bodov (257+264), nastúpil aj na 27 duelov v play off (5+8). O dva roky mladší center Carrick odohral v tomto ročníku 61 stretnutí s bilanciou osem gólov a tri asistencie. Celkovo má v NHL na konte 48 bodov (26+22) v 224 štartoch.