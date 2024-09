Anaheim prehral v príprave so San Jose 2:3 pp, Regenda s mínuskou

prípravné zápasy NHL:



New York Rangers - Boston 5:2,

Ottawa - Buffalo 2:3 pp,

Philadelphia - New York Islanders 2:0,

Toronto - Montreal 2:1,

Anaheim - San Jose 2:3 pp



New York 27. septembra (TASR) - Hokejisti Anaheimu prehrali v prípravnom zápase na novú sezónu NHL so San Jose 2:3 po predĺžení. V drese domácich Ducks odohral vyše 12 minút útočník Pavol Regenda, ktorý si pripísal tri strelecké pokusy a jeden mínusový bod.Regenda bol jediným Slovákom, ktorý sa predstavil v päťzápasovom nočnom programe. Trojica Adam Sýkora (New York Rangers), Juraj Slafkovský a Filip Mešár (obaja Montreal) nehrala. Rangers zdolali Bruins 5:2, Canadiens podľahli Torontu 1:2.