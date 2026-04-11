< sekcia Šport
Anaheim sa dohodol na predĺžení spolupráce s manažérom Verbeekom
Autor TASR
Anaheim 11. apríla (TASR) - Vedenie klubu hokejovej NHL Anaheim Ducks sa dohodlo na dlhoročnom predĺžení kontraktu so svojím generálnym manažérom Patom Verbeekom. Tím z Kalifornie ešte nemá matematickú istotu postupu do play off, no s veľmi vysokou pravdepodobnosťou sa v tejto sezóne predstaví v bojoch o titul prvýkrát od roku 2018.
Verbeek prišiel do klubu vo februári 2022. „Pat si počínal presne tak, ako sme dúfali. Anaheim premenil na klub s ambíciami bojovať o najvyššie priečky v priebehu najbližšej dekády. Už teraz je to úžasný tím a sme mimoriadne nadšení, že môžeme sledovať jeho ďalší rozvoj,“ zverejnili podľa nhl.com majitelia klubu Henry a Susan Samueliovci.
