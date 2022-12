Anaheim v zostave s Regendom prehral na ľade Winnipegu 2:5

výsledky NHL:



Winnipeg - Anaheim 5:2, Dallas - Minnesota 5:6 pp a sn, Columbus - Detroit 2:4, Buffalo - San Jose 6:3, New York Islanders - Chicago 3:0

New York 5. decembra (TASR) - Hokejisti Anaheimu v zostave s Pavlom Regendom prehrali v nedeľnom dueli NHL vo Winnipegu 2:5. Slovenský útočník strávil na ľade 6:15 min a zaznamenal mínusový bod. Ducks utrpeli šiestu prehru za sebou.Hostia viedli v polovici zápasu 2:0, no Winnipeg ešte do konca druhej tretiny vyrovnal a v záverečnom dejstve pridal ďalšie tri góly. Saku Mäenalanen a Nate Schmidt si pripísali na konto gól a asistenciu. Jets vyhrali štvrtý z uplynulých piatich zápasov.Dallas prehral s Minnesotou 5:6 po predĺžení a nájazdovom rozstrele. Wild v tretej tretine prišli o štvorgólový náskok, no napokon získali dva body. Líder ofenzívy Minnesoty Kirill Kaprizov bodoval v dvanástom zápase za sebou, v 16. minúte v presilovke otvoril skóre. Dallasu nepomohol ani hetrik a asistencia Roopea Hintza.Buffalo zvíťazilo nad San Jose 6:3 aj vďaka dvom gólom nováčika Jacka Quinna. Jack Skinner a Tage Thompson si v drese Sabres vylepšili štatistiky o gól a asistenciu. New York Islanders si poradili so Chicagom Blackhawks 3:0, brankár Semion Varlamov vykryl všetkých 21 striel.