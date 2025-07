Ancelotti dostal ročný trest za daňové podvody, do väzenia nepôjde

Madrid 9. júla (TASR) - Taliansky futbalový tréner Carlo Ancelotti dostal na súde v Madride ročný trest za to, že v roku 2014 nezaplatil v Španielsku daň z príjmu z osobnostných práv. Bývalý kouč Realu Madrid však nebude musieť nastúpiť do väzenia. Dostane podmienečný odklad, keďže trest je kratší ako dva roky a zatiaľ nemá žiadny záznam v trestnom registri. Súd mu udelil aj pokutu 386.361 eur. Obvinenia za rok 2015 ho zbavil, pretože v Španielsku nebýval dostatočne dlho na to, aby mu vznikla daňová povinnosť.



Šesťdesiatšesťročného Ancelottiho obvinili ešte vlani v marci. Talian počas svojho prvého pôsobenia na lavičke španielskeho veľkoklubu podľa prokurátorov používal fiktívne spoločnosti na utajenie časti svojich príjmov. Podľa nich nezaplatil jeden milión eur v rokoch 2014 až 2015 za imidžové práva. Prokurátor za to pre neho požadoval väzenie na štyri roky a deväť mesiacov a pokutu 3,2 milióna eur.



Ancelotti vo svojom aprílovom vyhlásení pred súdom zopakoval, že sa nijako neprevinil. Od Realu chcel len čistý plat vo výške šesť miliónov eur. Jeho štruktúru nechal na svojho poradcu a zástupcov klubu. Talian sa zaraďuje medzi najslávnejších trénerov sveta. Medzi jeho najväčšie úspechy patrí päť titulov v Lige majstrov s AC Miláno (2003, 2007) a Realom Madrid (2014, 2022, 2024). Okrem týchto klubov získal minimálne jednu trofej aj na lavičke FC Chelsea, Paríža St. Germain a Bayernu Mníchov. V súčasnosti vedie Ancelotti brazílsku reprezentáciu. Informovala o tom agentúra AFP.