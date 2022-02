Ancelotti je optimista a verí, že Benzema bude hrať proti PSG

Madrid 11. februára (TASR) - Tréner futbalistov madridského Realu Carlo Ancelotti je optimista a myslí si, že Karim Benzema sa stihne dať zdravotne do poriadku na úvodný osemfinálový duel Ligy majstrov proti Parížu SG.



Tridsaťštyriročný útočník pre zranenie stehenného svalu nefiguroval na súpiske španielskeho tímu v dvoch predošlých zápasoch a vynechá aj sobotný súboj na pôde Villarrealu. Benzema je s 27 gólmi najlepší strelec "bieleho baletu" v sezóne a jeho absenciu by Real mohol pocítiť.



Podľa Ancelottiho pokračuje francúzsky kanonier v individuálnom tréningu, v nedeľu alebo v pondelok by sa mal pridať k spoluhráčom. "Máme z toho dobré pocity. Pokračuje v individuálnom tréningu a o pár dní sa pripojí k tímu. Nepôjdeme však do rizika, a to ani minimálneho," vyhlásil Ancelotti na piatkovej tlačovej konferencii.



Real je so šesťbodovým náskokom pred FC Sevilla na čele tabuľky La Ligy. Proti Villarrealu nebude môcť v sobotu počítať ani s Ferlandom Mendym, ľavý obranca by však mal v pondelok odletieť s výpravou do Paríža na súboj LM.