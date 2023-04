Ancelotti je spokojný, boj a obetavosť však chce aj na Stamford Bridge

Madrid 13. apríla (TASR) - Tréner Carlo Ancelotti bol spokojný s výkonom Realu Madrid, ktorý zdolal futbalistov FC Chelsea v prvom štvrťfinálovom dueli Ligy majstrov. S anglickým tímom si poradil 2:0, no kormidelník zdôraznil, že jeho mužstvo musí byť pripravené na boj a obetavosť aj v odvete na Stamford Bridge.



Úradujúcich šampiónov LM dostal v 21. minúte do vedenia Karim Benzema, keď poslal loptu do siete po neúspešnom pokuse Viniciusa Juniora. Triumf spečatil štvrťhodinu pred koncom striedajúci Marco Asensio. Po troch minútach na ihrisku prekonal Kepu Arrizabalagu strelou z hranice šestnástky, pričom asistenciu opäť zaznamenal Vinicius. V tom čase hral jeho tím už v početnej prevahe, keďže Ben Chilwell videl v 59. minúte červenú kartu za zákrok na unikajúceho Rodryga. Londýnčania tak odohrali štvrtý zápas za sebou bez streleného gólu vo všetkých súťažiach, takúto nepriaznivú sériu zaznamenali naposledy v roku 1993. Ich jediný klasický hrotový útočník Pierre-Emerick Aubameyang pritom nefiguruje na súpiske LM.



"O futbale toho viem naozaj veľa a moji hráči si uvedomujú, že máme pred sebou ďalších 90 minút, ktoré budú náročné. Musíme byť pripravení," citovala Ancelottiho agentúra DPA. Jeho tím vyradil Chelsea v rovnakej fáze LM aj vlani po súhrnnom triumfe 5:4. "Vyhrali sme 2:0, dostali sme sa do výhodnej pozície, ale ešte nie je koniec. Chelsea je dobrý tím s dobrými hráčmi, musíme ešte bojovať a ukázať obetavosť. Je to úplne normálne – sme vo štvrťfinále Ligy majstrov," zhodnotil pozíciu tímu kouč Realu. V početnej prevahe mali ešte veľkú príležitosť Luka Modrič, ktorý tesne minul, a svoj druhý presný zásah mohol pridať aj Benzema v nadstavenom čase. "Keď sme hrali proti desiatim, išli do hlbokého obranného bloku. Nájsť riešenie nebolo ľahké. Myslím si, že sme minuli veľa energie na snahu o vytvorenie tlaku a tak sme na konci neboli dostatočne svieži na ďalší gól," zhodnotil tréner väčšinu druhého polčasu, ktorý bol bez Chilwella.



Hostí viedol tréner Frank Lampard, ktorý nahradil na lavičke Grahama Pottera. Bývalý anglický reprezentačný stredopoliar hral za Chelsea trinásť rokov, z toho necelé dva práve pod Ancelottim. "Ten posledný chýbajúci kúsok tvorí niekedy sebaistota. Ak budete pracovať a vytrváte, veci sa môžu zmeniť. Nikto nechce odohrať zápas bez gólu. Hráči niekedy potrebujú podporu, istotu a potlačenie pozitívnym smerom," uviedol Lampard, ktorého tím mohol v závere znížiť zásluhou Masona Mounta. Jeho pokus však zablokoval obranca Antonio Rüdiger. Odveta je na programe v utorok o 21.00 SELČ, víťaz štvrťfinálového dvojzápasu sa stretne s úspešnejším z dvojice Manchester City - Bayern Mníchov (3:0 v prvom zápase).