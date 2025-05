Ancelotti môže stále viesť Brazíliu, dohoda údajne nepadla úplne

Rio de Janeiro 1. mája (TASR) – Talian Carlo Ancelotti by sa stále mohol stať trénerom brazílskej futbalovej reprezentácie, aj keď podľa predchádzajúcich správ rokovania o jeho angažovaní padli. Informovali o tom španielske médiá a agentúra DPA.



Podľa denníka Marca tréner ponuku Brazílie definitívne neodmietol, no najprv sa musí vyjasniť jeho situácia v Reale Madrid, s ktorým má kontrakt až do roku 2026. Je však nepravdepodobné, že by Talian v klube pokračoval. Ako možný nástupca sa spomína Xabi Alonso, ktorý priviedol vlani Bayer Leverkusen k titulu v Bundeslige i zisku Nemeckého pohára.



Real Madrid už vypadol z Ligy majstrov a prehral finále Španielskeho pohára s Barcelonou (2:3 pp). V La Lige síce ešte bojuje o titul, ale za vedúcou „Barcou“ zaostáva päť kôl pred koncom sezóny o štyri body. Brazília, ktorá v marci ukončila spoluprácu s trénerom Dorivalom Juniorom, by údajne chcela začať ďalšiu fázu kvalifikácie na MS 2026 už s Ancelottim na lavičke – prvé zápasy sú naplánované na začiatok júna.



Marca zároveň uviedla, že Ancelotti by ukončil svoje pôsobenie v Reale v prípade zisku titulu v La Lige. Taktiež nikdy nepožadoval odstupné a medzi ním a prezidentom klubu Florentinom Pérezom vraj neexistuje žiadne napätie.