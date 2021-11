Ancelotti o Viniciusovi: Dnes ukázal niečo, čo nikdy predtým

Madrid 29. novembra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid si udržali štvorbodový náskok na čele španielskej La Ligy pred Atleticom, keď si v nedeľnom šlágri poradili doma so Sevillou 2:1. Pre "biely balet" to bola štvrtá ligová výhra za sebou a šiesty zápas, v ktorom bodoval. Sevilla nevyužila možnosť posunúť sa na tretie miesto, keď Real Sociedad San Sebastian zaváhal s Espanyolom (0:1) a mestský rival Real Betis na ňu po výhre s Levante stráca už len jeden bod.



Andalúzania viedli na Santiago Bernabéu od 12. minúty zásluhou Rafu Mira, ktorý poslal loptu do siete hlavičkou pri rohovom kope. Ešte v prvom polčase však pridal svoj jedenásty gól sezóny Francúz Karim Benzema a o triumfe Realu rozhodol v 87. minúte exportnou strelou Brazílčan Vinicius Junior. S deviatimi gólmi je druhým najlepší strelec ročníka práve po Benzemovi. "Je to výnimočný gól od výnimočného hráča. Každý od neho očakáva dobré výkony v individuálnych súbojoch, ale dnes ukázal niečo, čo nikdy predtým," povedal tréner Realu Madrid Carlo Ancelotti na adresu Viniciusa na tlačovej konferencii.



Pre Sevillu to bola prvá ligová prehra po šiestich zápasoch, nad Realom Madrid naposledy triumfovala ešte v septembri 2018. V prebiehajúcom ročníku naposledy nebodovala ešte začiatkom októbra proti Granade, keď prehrala 0:1. "Veľmi sme sa snažili, no nestačilo to na výhru. Keď na Madrid netlačíte, zlepší sa a potrestá vás," povedal po zápase tréner hostí Julen Lopetegui.



Sevilla nastúpi v ďalšom ligovom zápase proti úradujúcemu šampiónovi Európskej ligy Villarrealu, ktorému sa však v tejto sezóne nedarí a je na dvanástom mieste. Real Madrid privíta v stredu Athletic Bilbao.