Ancelotti po postupe Realu do osemfinále velebil brankára Lunina

Futbalisti Realu Madrid Brahim Diaz (vpravo) a Rodrygo sa tešia po strelení gólu v zápase C-skupiny Ligy majstrov Real Madrid - SC Braga v Madride v stredu 8. novembra 2023. Foto: TASR/AP

Madrid 8. novembra (TASR) - Tréner Carlo Ancelotti po postupe futbalistov Realu Madrid do osemfinále Ligy majstrov velebil Andrija Lunina. Ukrajinský brankár v šiestej minúte duelu proti Sportingu Braga zneškodnil penaltu Alvara Djala. Real napokon vyhral 3:0 a v C-skupine je stále stopercentný.," uviedol Ancelotti pre akreditované médiá.Lunin sa o svojom štarte dozvedel niekoľko minút pred úvodným výkopom: "." Domácich poslal do vedenia v 27. minúte Brahim Diaz. V druhej 45-minútovke pridali ďalšie presné zásahy Brazílčania Vinicius Junior a Rodrygo.Obranca Bragy Jose Fonte bol sklamaný, že portugalský tím vyšiel na Santiago Bernabeu naprázdno: "."Hráči SSC Neapol v úvodnom stredajšom dueli skupiny iba remizovali s Unionom Berlín 1:1. Slovenský stredopoliar v drese domácich Stanislav Lobotka hral do 77. minúty. Neapol sa ujal vedenia zásluhou Mattea Politana, no Union vyrovnal krátko po prestávke. Dvojica hosťujúcich hráčov sa dostala do kontry proti poslednému Lobotkovi, ktorý nezabránil gólu Davida Fofanu. Slovenského stredopoliara v 75. minúte fauloval Lucas Tousart a pre problém s pravou rukou nemohol pokračovať v zápase.Zo záverečného tlaku už Neapol nič nevyťažil, Union tak získal historický prvý bod v skupinovej fáze LM. "," povedal pre klubový web obranca Neapola Giovanni di Lorenzo.