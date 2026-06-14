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Ancelotti po remíze Brazílie s Marokom: Musíme byť trpezliví
Taliansky kouč ocenil výkon Viniciusa Juniora, ktorého trénoval už počas pôsobenia na lavičke Realu Madrid.
Autor TASR
East Rutherford 14. júna (TASR) - Tréner futbalistov Brazílie Carlo Ancelotti po remíze 1:1 s Marokom na MS 2026 priznal, že jeho zverenci boli v úvode zápasu nervózni. Päťnásobní svetoví šampióni prehrávali po góle Ismaela Saibariho, ešte do prestávky však vyrovnal Vinicius Junior. Brazílčania neprehrali vo svojom otváracom zápase na šampionáte od MS 1934.
„Vedeli sme, že Maroko bude tvrdý oriešok a to sa aj potvrdilo. V úvode duelu boli hráči trochu kŕčovití, boli tam znaky nervozity. Netreba však podliehať panike. Bol to iba prvý duel. Ak chceme pomýšľať na celkový úspech na turnaji, musíme byť trpezliví. Som presvedčený, že naše výkony sa budú zlepšovať od zápasu k zápasu," uviedol Ancelotti pre akreditované médiá.
Taliansky kouč ocenil výkon Viniciusa Juniora, ktorého trénoval už počas pôsobenia na lavičke Realu Madrid. „Vini odohral dobrý zápas. Pre bránku súpera predstavoval neustále nebezpečenstvo, dokázal sa uvoľniť v šestnástke a vsietil krásny vyrovnávajúci gól. Má všetky predpoklady, aby mal výborný šampionát, patrí k rozdieloým hráčom v našom mužstve."
Vinicius Junior bol nespokojný s úvodom zápasu. „Mali sme pomalý štart, akoby sme zostali v šatni. Inkasovali sme gól a mali sme to ešte ťažšie. Podarilo sa nám aspoň vyrovnať. Šampionát sa ešte iba začína, musíme sa zlepšiť. Verím, že s pribúdajúcimi zápasmi budeme herne rásť a potešíma fanúšikov víťazstvami."
Kapitán Maroka Achraf Hakimi nešetril slovami chvály na adresu svojích spoluhráčov z afrického tímu, ktorý na MS 2022 v Katare postúpil do semifinále. „Som hrdý na výkon celého tímu. Remíza s Brazíliou je na úvod turnaja veľmi dobrým odrazovým mostíkom. V ďalšom priebehu turnaja sa môžeme ešte zlepšovať," zdôraznil obranca Paríža Saint-Germain.
Podľa trénera Mohameda Ouahbiho mohli Maročania získať aj viac ako bod. „Bol to dobrý zápas. Remíza v úvode šampionátu nie je zlá, no mohli sme získať aj tri body. Prevládajú v nás však pozitívne pocity, nemáme dôvod byť smutní," povedal Ouahbi, ktorý v marci nahradil na poste hlavného trénera dlhoročného úspešného kouča Maročanov Walida Regraguiho.
„Vedeli sme, že Maroko bude tvrdý oriešok a to sa aj potvrdilo. V úvode duelu boli hráči trochu kŕčovití, boli tam znaky nervozity. Netreba však podliehať panike. Bol to iba prvý duel. Ak chceme pomýšľať na celkový úspech na turnaji, musíme byť trpezliví. Som presvedčený, že naše výkony sa budú zlepšovať od zápasu k zápasu," uviedol Ancelotti pre akreditované médiá.
Taliansky kouč ocenil výkon Viniciusa Juniora, ktorého trénoval už počas pôsobenia na lavičke Realu Madrid. „Vini odohral dobrý zápas. Pre bránku súpera predstavoval neustále nebezpečenstvo, dokázal sa uvoľniť v šestnástke a vsietil krásny vyrovnávajúci gól. Má všetky predpoklady, aby mal výborný šampionát, patrí k rozdieloým hráčom v našom mužstve."
Vinicius Junior bol nespokojný s úvodom zápasu. „Mali sme pomalý štart, akoby sme zostali v šatni. Inkasovali sme gól a mali sme to ešte ťažšie. Podarilo sa nám aspoň vyrovnať. Šampionát sa ešte iba začína, musíme sa zlepšiť. Verím, že s pribúdajúcimi zápasmi budeme herne rásť a potešíma fanúšikov víťazstvami."
Kapitán Maroka Achraf Hakimi nešetril slovami chvály na adresu svojích spoluhráčov z afrického tímu, ktorý na MS 2022 v Katare postúpil do semifinále. „Som hrdý na výkon celého tímu. Remíza s Brazíliou je na úvod turnaja veľmi dobrým odrazovým mostíkom. V ďalšom priebehu turnaja sa môžeme ešte zlepšovať," zdôraznil obranca Paríža Saint-Germain.
Podľa trénera Mohameda Ouahbiho mohli Maročania získať aj viac ako bod. „Bol to dobrý zápas. Remíza v úvode šampionátu nie je zlá, no mohli sme získať aj tri body. Prevládajú v nás však pozitívne pocity, nemáme dôvod byť smutní," povedal Ouahbi, ktorý v marci nahradil na poste hlavného trénera dlhoročného úspešného kouča Maročanov Walida Regraguiho.