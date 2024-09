Ancelotti po triumfe nad Alavésom: Dodalo nám to sebavedomie

Madrid 25. septembra (TASR) - Taliansky futbalový tréner Carlo Ancelotti v utorok oslávil svoj 300. zápas na lavičke Realu Madrid. Jeho zverenci v ňom zvíťazili doma nad Deportivom Alaves 3:2 v La Lige a trpkosť prehry v súťaži tak nepoznajú už 39 duelov v sérii. Madridský kormidelník patrí k najúspešnejším trénerom klubu. Spolu s Miguelom Muňozom získal 14 trofejí vrátane troch úspechov v Lige majstrov.



Hráči "bieleho baletu" mali zápas pod kontrolou hneď od úvodu. Už v 1. minúte hry poslal domácich do vedenia Lucas Vazquez. Ešte v prvom dejstve zvýšil náskok Kylian Mbappe a tesne po zmene strán sa presadil i Rodrygo. Hostia duel zdramatizovali v záverečných minútach dvoma zlepenými gólmi Carlosa Benavideza a Kikeho, no na zisk bodov to napokon nestačilo. "To je futbal. Keď si myslíte, že je po zápase, stačí malé zaváhanie a dostanete prvý gól. Potom sebavedomie súpera stúpne. Určite to nechceme, ale niekedy sa to môže stať. Mužstvo dnes hralo veľmi dobre celých 60 minút, dodalo nám to sebavedomie," zhodnotil priebeh zápasu taliansky kouč.



Výbornú formu v novej sezóne zaznamenal francúzsky kanonier Mbappe, ktorý skóroval vo štvrtom dueli po sebe. "Je v poriadku. Bol trošku unavený, preto ma požiadal o vystriedanie, aby sa predišlo problémom," povedal Ancelotti.



Do základnej zostavy sa vrátil brazílsky krídelník Vinicius Junior. Svoj 250. klubový zápas odohral Vazquez, ktorý dočasne prevzal kapitánsku pásku po zranenom Danim Carvajalovi. "Je to obrovská česť byť kapitán tohto skvelého tímu. Mám z toho obrovskú radosť. Tréner od nás žiadal, aby sme boli priami a rýchli v prechode do útoku. Sme na vzostupe, hráme stále lepšie a lepšie. Všetci chceme ďalej napredovať, aby sme do kľúčovej časti sezóny vstúpili v čo najlepšej forme," povedal Vazquez pre oficiálny klubový web.



Real si tak pred nedeľným derby na pôde Atletica Madrid pripísal piate víťazstvo za sebou vo všetkých súťažiach. Na štadióne Rojiblancos naposledy okúsili chuť prehry v najvyššej súťaži presne pred rokom, pripomenula agentúra AP.