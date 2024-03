Ancelotti po víťazstve Realu nad Celtou vychválil Viniciusa a Gülera

Madrid 11. marca (TASR) - Futbalisti Realu Madrid si štyri dni po rozpačitom výkone v osemfinálovej odvete Ligy majstrov proti Lipsku (1:1) udobrili fanúšikov. V 28. kole najvyššej španielskej súťaže zdolali na Santiago Bernabeu Celtu Vigo 4:0. Na čele tabuľky majú sedembodový náskok pred druhou Gironou. Tretia Barcelona stráca na lídra osem bodov.



Skóre otvoril v 21. minúte po dorážke Vinicius Junior. Brazílsky kanonier vsietil v uplynulých štyroch zápasoch tri góly. Realu v záverečnej štvrťhodine pomohli dva vlastné góly Celty. V 78. minúte si brankár hostí Vicente Guaita vrazil do siete hlavičku Antonia Rüdigera. V 88. minúte si po chybe Guaitu dal vlastenca Carlos Dominguez. V nadstavenom čase pridal štvrtý gól Realu talentovaný Arda Güler.



"K zápasu so Celtou sme pristúpili oveľa lepšie ako k duelu s Lipskom, po ktorom sa z tribún ozýval piskot. V našej hre bola vidieť väčšia intenzita, o výsledku sme mohli rozhodnúť už skôr. Sme v rozhodujúcej fáze sezóny a je dôležité, aby sme v každom zápase boli maximálne koncentrovaní a motivovaní. Stačí jedna remíza a už sa v kuloároch začína hovoriť, že Real je v kríze," uviedol tréner Carlo Ancelotti.



Talianskeho kouča potešili výkony Viniciusa Juniora i Gülera: "Vini to ma náročné, v každom zápase ho súperi okopávajú. Napriek tomu sa dokáže strelecky presadiť a dáva dôležité góly, čo potvrdil proti Lipsku i Celte. Arda bol dlho zranený, no ukazuje, že je v ňom veľký potenciál. Má všetky predpoklady na to, aby bol raz hviezdou Realu."



Špeciálny náboj mal duel pre kormidelníka Celty Rafu Beniteza, ktorý v minulosti viedol Real. Galícijský tím dlho držal prijateľný výsledok, no v závere doplatil na chyby. "Nastúpili sme proti najlepšiemu tímu v La Lige. Do 79. minúty som veril, že by sme na pôde Realu mohli niečo uhrať, no potom prišiel nešťastný vlastný gól po rohovom kope súpera, ktorý nás zrazil na kolená," zdôraznil Benitez, ktorého Celta je na 17. mieste dva body od pásma zostupu.