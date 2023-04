Ancelotti potvrdil záujem Brazílie, chce dodržať zmluvu s Realom

Madrid 1. apríla (TASR) - Tréner Carlo Ancelotti potvrdil v sobotu záujem brazílskej futbalovej reprezentácie o jeho angažovanie. Zdôraznil však, že chce naplniť svoju zmluvu s Realom Madrid.



Ancelotti uviedol, že Brazílska futbalová konfederácia (CBF) chce, aby nahradil na poste kouča Titeho. Ten odstúpil po vypadnutí "selecaa" vo štvrťfinále MS 2022 v Katare. Mužstvo dočasne vedie Ramon Menezes.



"Áno, realita je taká, že brazílska reprezentácia ma chce. Lichotí mi to, ale treba rešpektovať zmluvu, ktorú chcem dotiahnuť do konca," povedal Ancelotti podľa agentúry AFP. Jeho kontrakt v Madride mu skončí v júni 2024.



Šesťdesiattriročný taliansky tréner uviedol, že je v Reale šťastný, ale nikto nevie, čo sa môže stať v budúcnosti. "V mojom prípade je to celkom jednoduché. Mám zmluvu a chcem ju dodržať, pretože mám rád Real," dodal Ancelotti. "Biely balet" figuroval pred víkendom v La Lige na druhom mieste so stratou 12 bodov na vedúcu Barcelonu.



Ancelotti patrí medzi najúspešnejších koučov histórie. Získal štyri tituly v Lige majstrov, dva s AC Miláno a dva s Realom. Triumfoval v piatich najprestížnejších národných európskych súťažiach (Anglicko, Španielsko, Nemecko, Taliansko a Francúzsko).



Prvý trénerský titul získal v sezóne 2003/2004, keď získal s AC Miláno scudetto v talianskej Serii A. V anglickej Premier League triumfoval s FC Chelsea (2009/2010), následne doviedol k víťazstvu v Ligue 1 Paríž Saint-Germain (2012/2013) a v Bundeslige Bayern Mníchov (2016/2017). V minulom ročníku získal titul s Realom v La Lige. Národný tím nikdy netrénoval, bol však asistent trénera Talianska v 90-tych rokoch minulého storočia.