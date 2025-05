Ancelotti prevezme koncom mája reprezentáciu Brazílie

Madrid 12. mája (TASR) - Talian Carlo Ancelotti bude nový tréner brazílskej futbalovej reprezentácie. Terajší kouč Realu Madrid už s tamojšou federáciou podpísal kontrakt a národný tím prevezme 26. mája, deň po skončení španielskej La Ligy. V pondelok o tom informoval portál The Athletic a neskôr to potvrdila aj Brazílska futbalová konfederácia (CBF).



Šesťdesiatpäťročný Ancelotti mal pôvode s Realom kontrakt aj na ďalší rok, ale s klubom sa po nevydarenej sezóne rozlúči predčasne. Vlani sa s tímom tešil z triumfu v Lige majstrov i z majstrovského titulu v La Lige, no v tomto ročníku tím nenaplnil očakávania. Vo štvrťfinále najprestížnejšej klubovej súťaže sveta vypadol s Arsenalom Londýn, v lige zaostáva za vedúcou Barcelonou tri kolá pred koncom o sedem bodov a svojmu najväčšiemu rivalovi podľahol aj vo finále Copa del Rey.



V Reale ho nahradí Xabi Alonso, klub ho chce vymenovať ešte pred MS klubov, ktoré sa začnú 15. júna. Niekdajší stredopoliar madridského klubu údajne podpíše zmluvu s platnosťou od 1. júna 2025 do 30. júna 2028. Do Madridu sa vráti po úspešnom trénerskom pôsobení v Leverkusene, s ktorým získal v roku 2024 bundesligový titul.



Ancelotti na lavičke Brazílie nahradí Dorivala Juniora a stane sa prvým zahraničným trénerom „kanárikov“. Ten skončil v marci po prehre 1:4 s najväčším rivalom Argentínou v kvalifikácii o postup na MS 2026. Brazílii patrí po 14. kole štvrtá priečka so ziskom 21 bodov. Do konca kvalifikácie zostáva odohrať štyri stretnutia a na turnaj do USA, Kanady a Mexika postúpi šesť tímov zo zóny CONMEBOL priamo a jeden ešte pôjde do interkontinentálnej baráže. Ancelotti, ktorý ako jediný tréner vyhral Ligu majstrov päťkrát, bude brazílsky tím premiérovo viesť 6. júna v kvalifikačnom súboji na pôde Ekvádoru.



CBF potvrdila vymenovanie Ancelottiho a označila ho za legendu futbalu a najúspešnejšieho trénera v histórii. „Tento prelomový moment spája dve ikony – jediného päťnásobného víťaza majstrovstiev sveta vo futbale a trénera s bezkonkurenčnou bilanciou v elitných európskych súťažiach. CBF vyjadruje úprimnú vďaku Realu Madrid a (prezidentovi) pánovi Perezovi za srdečnosť a športové správanie, ktoré prejavili pri uvoľnení trénera spod jeho zmluvného vzťahu. Konfederácia by tiež rada vyjadrila svoju vďaku Diegovi Fernandesovi, ktorý uľahčil a viedol rokovania s pánom Ancelottim a Realom Madrid v mene CBF v Európe. CBF srdečne víta pána Ancelottiho a teší sa na novú éru úspechu pod jeho vedením,“ uvádza sa v stanovisku Brazílskej futbalovej konfederácie.