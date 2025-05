Ancelotti prezradí svoje plány do budúcnosti po skončení sezóny

Madrid 3. mája (TASR) - Taliansky futbalový tréner Carlo Ancelotti prezradí svoje plány do budúcnosti 25. mája po skončení sezóny španielskej La Ligy. S Realom Madrid má platný kontrakt do 30. júna 2026, v uplynulých dňoch sa však jeho meno spájalo s postom kormidelníka brazílskej reprezentácie. Špekuluje sa aj o jeho možnom odchode do Saudskej Arábie.



„K Realu Madrid, k mojim hráčom i fanúšikom tohto klubu ma viaže veľmi silné puto. A veľmi si ich vážim. O svojej budúcnosti sa vyjadrím až po záverečnom kole La Ligy 25. mája. Bez ohľadu na to, ktorý deň bude môj posledný v Reale, to bude krásna rozlúčka plná úžasných spomienok," uviedol Ancelotti pre španielske médiá deň pred domácim ligovým zápasom proti Celte Vigo. Real je päť kôl pred koncom súťaže v tabuľke druhý o štyri body za Barcelonou.