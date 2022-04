Ancelotti prirovnal Benzemu k zrelému vínu, Tuchel už neverí v postup

Na snímke zo 6. apríla 2022 Futbalisti Realu Madrid sprava strelec tretieho gólu Karim Benzema a Vinicius Junior sa tešia z gólu počas prvého zápasu štvrťfinále futbalovej Ligy majstrov Chelsea Londýn - Real Madrid v Londýne. Foto: TASR/AP

Londýn 7. apríla (TASR) - Tréner futbalistov Realu Madrid po triumfe 3:1 na pôde Chelsea Londýn v úvodnom štvrťfinále Ligy majstrov velebil Karima Benzemu. Carlo Ancelotti vyzdvihol líderské schopnosti francúzskeho útočníka a prirovnal ho k zrelému vínu.Benzema na pôde obhajcu trofeje zaznamenal hetrik, rovnaký kúsok sa mu podaril aj v marcovej domácej osemfinálovej odvete proti Parížu St. Germain.uviedol taliansky kouč pre akreditované médiá.Repríza vlaňajšieho semifinále, v ktorom Chelsea vyradila Real po výsledkoch 1:1 vonku a 2:0 na Stamford Bridge, sa hrala od úvodu vo vysokom tempe. Hostia ťažili z rýchlych brejkov. Strelu Viniciusa Juniora po pätičke Benzemu ešte zastavilo brvno, no potom prišli veľké chvíle francúzskeho reprezentanta. V 21. minúte rozohral loptu do behu na Viniciusa, ten mu ju vrátil centrom na hlavu a Benzema sa presadil zvnútra šestnástky. O tri minúty neskôr prišla ďalšia rýchla akcia hostí, center Luku Modriča na päťku, kde bol medzi dvoma stopérmi Benzema a opäť hlavou rozvlnil sieť - 2:0.dodal Ancelotti, ktorý po prekonaní koronavírusu napokon odletel do Londýna a sedel na lavičke Realu.Hráčom Chelsea sa síce v závere prvého polčasu podarilo znížiť po hlavičke Kaia Havertza, no na začiatku druhého dejstva spravil brankár Edouard Mendy obrovský kiks pri rozohrávke, Benzema ustál súboj s obrancom a z diaľky dokonal hetrik. Z uplynulých 11 gólov Realu vsietil francúzsky kanonier 10. V tejto sezóne si v 36 zápasoch vo všetkých súťažiach pripísal na konto už 37 presných zásahov.mädlil si ruky Benzema.Kormidelník Chelsea Thomas Tuchel po skončení duelu soptil. Šance jeho tímu na postup označil pred budúcotýždňovou odvetou na Santiago Bernabeu (12. apríla) za nereálne:Jeho zverencom sa nepodarilo rehabilitovať za nečakanú domácu prehru 1:4 s nováčikom Premier League FC Brentford.zdôraznil frustrovaný Tuchel.