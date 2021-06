Ancelotti sa po šiestich rokoch vracia na lavičku Realu Madrid

Madrid 1. júna (TASR) - Carlo Ancelotti sa stal novým trénerom futbalistov Realu Madrid. Taliansky kouč vo funkcii nahradil Zinedina Zidana, ktorý po nevydarenej sezóne skončil pôsobenie pri mužstve.



Ancelotti už Real viedol v rokoch 2013-2015. "Biely balet" priviedol k jubilejnému desiatemu triumfu v Lige majstrov, víťazstvu v Španielskom pohári, európskom Superpohári a z titulu sa tešil aj na MS klubov FIFA. V uplynulej sezóne pôsobil na lavičke anglického Evertonu, ktorý ho uvoľnil spod zmluvy.



"Chcel by som sa poďakovať Evertonu za obrovskú podporu. V klube sa mi páčilo, no prišla nečakaná ponuka z Realu, ktorú som sa rozhodol prijať. Som presvedčený, že je to v tomto momente správny krok pre mňa i pre moju rodinu," uviedol Ancelotti na oficiálnej webovej stránke Evertonu.



Podľa španielskych médií sa Ancelotti dohodol s vedením Realu na trojročnej zmluve. V stredu ho na tlačovej konferencii oficiálne predstavia ako nového kormidelníka. Real v uplynulej sezóne neobhájil titul v najvyššej španielskej súťaži a neuspel ani v Lige majstrov, kde stroskotal v semifinále na neskoršom šampiónovi londýnskej Chelsea.